「京おどり」のパンフレット撮影でポーズをとる舞妓たち＝24日午前、京都市東山区京都五花街の一つ、宮川町の舞妓らが24日、毎春恒例の公演「京おどり」のパンフレット撮影に臨んだ。舞妓は、薄紫や黄色の着物に桜のかんざしを挿した華やかな装いでポーズを決めた。宮川町歌舞練場（京都市東山区）は昨年建て替え工事が完了し、京おどりの公演は2021年以来。4月4〜19日まで。演目は「京洛振袖始」で、歌舞伎の題材にも使われる