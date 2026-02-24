任期満了に伴う石川県知事選挙（3月8日投開票）が2月19日に告示された。「自民党と日本維新の会、連合石川が推薦する現職の馳浩氏に、国民民主党石川県連が支持する前金沢市長の山野之義氏、共産党が推薦する被災者支援センター元事務局長の黒梅明氏が挑む構図です。4年前の知事選は保守分裂になり、初当選した馳氏と次点の山野氏とは約8000票差でした。その両者が再び、ガチンコの勝負をします。2024年、1月1日に発災した『