2月22日放送の『真相報道 バンキシャ！』（日本テレビ系）で、先の衆院選をめぐる “誤認” 騒動について謝罪があった。ところが、その内容が物議を醸している。「桝太一アナが謝罪したのは、15日のオンエアで、衆院選の比例代表単独で出馬し、当選した自民党新人議員・村木汀議員の状況についてでした。村木議員は選挙活動中、名前の入ったタスキを肩にかけていなかったのですが、『バンキシャ！』ではその理由が、比例順位が