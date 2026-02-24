23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と谷沢健一氏が、広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）について言及した。平川は練習試合から安打を量産し、2月18日のロッテとの練習試合では本塁打を放った。オープン戦が始まってからも、ここまで3試合に出場して、打率.429をマークする。野村氏は「ルーキーで、結果が出ていますからね。必死にやっている中での結果だと思うので、当然苦しむ