【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が2月24日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトのワークショップで制作した“お寿司”を公開し、話題となっている。【写真】54歳人力舎所属女芸人「本物みたい」フェルトで作った“お寿司”◆光浦靖子、リアルすぎる“お寿司”作品を披露光浦は「今回のワークショップ『お寿司』。美味しそうじゃござんせんか！」とつづり、色とりどりの寿司ネタを模したハンドメイ