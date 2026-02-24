【「カレーメシ」CM「サバゲーメシはカレーメシ篇」】 2月24日 公開 日清は「カレーメシ」の新CM「サバゲーメシはカレーメシ篇」を2月24日に公開した。 本CMでは、サバイバルゲーム（サバゲー）をテーマにエアガン、サバゲーなどのレビューチャンネルを運営するマック堺氏が出演する。おいしそうにカレーメシを食べ