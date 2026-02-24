3月20日に横浜スタジアム屋内練習場で実施…小中学生60人募集、締切は3月8日DeNAが運営する「横浜DeNAベイスターズベースボールスクール」は24日、小中学生を対象にした「スキルアップレッスン〜バッティング編〜」を3月20日に横浜スタジアム屋内練習場で開催すると発表した。現在、参加者を募集している。このレッスンは野球経験者や、バッティングをよりレベルアップさせたい小中学生が対象。3つの時間帯に分け、小学1年から