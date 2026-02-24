【モデルプレス＝2026/02/24】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）より、B3ポスターの絵柄が公開された。【写真】櫻坂46メンバー密着ショットがずらり◆「櫻撮」ポスターの絵柄公開発売を記念して、2月25日21時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」で的野美青と山下瞳月が生配信を実施。今回、配信日の“24時間限定”で販売される特典