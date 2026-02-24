【モデルプレス＝2026/02/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（3月26日〜Leminoにて独占配信）の参加者が2月24日、都内で開催された記者発表会に出席した。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「日プ新世界」練習生82人集結シリーズ初のグローバルオーディションとなる今作。当日は、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカ、SEKAI プロデューサー代