そろそろ本格的に春服をチェックしておきたい時期。一点投入で季節感を高めてくれるアイテムなら、爽やかなハーフパンツを押さえておくのも一つの手かも。可愛くなりすぎないか心配という大人女性は、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめハーフパンツ」を試してみて。ウエストタック入りで大人っぽく穿けそうなので、ぜひ春に向けてチェックしてください。 大人っぽく決まるタック入りハーフパ