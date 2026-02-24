坂本真綾 デビュー30周年を迎える坂本真綾が、3月3日放送の「うたコン」（NHK総合夜7時30分〜）に初登場。菅野よう子のピアノとともに、「約束はいらない〜プラチナ」をテレビ初披露する。「うたコン」拡大版スペシャル。節目の春にふさわしいラインナップで、未来へつなぐ楽曲を届ける。うたコンならではの一夜限りのスペシャルなコラボレーションでは、デビュー40周年を迎えた徳永英明が CHEMISTRYとの極上のハー