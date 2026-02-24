１０人組グローバルグループ・ＪＯ１らが所属する「ＬＡＰＯＮＥＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は２４日、都内で「ＰＲＯＤＵＣＥ１０１ＪＡＰＡＮ新世界」記者発表会を行った。ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾。今シリーズのテーマは「ＧＬＯＢＡＬ」。番組の規模も日本国内から世界に拡大し、「全世界配信」と「全世界投票」を実施。初めてのグローバルオーディションという