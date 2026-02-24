高知県議会の2月定例会が開会し、茺田知事は人口減少対策を念頭に、新年度を正念場の年だと位置づけ「改革の先頭に立って前に進んでいく」と決意を述べました。新年度の予算案などを審議する高知県議会2月定例会が、2月24日に開会しました。執行部は、総額約5071億円にのぼる新年度の一般会計予算案など、72議案を提出しました。提案理由説明に立った茺田知事は、2期目の任期を折り返したことを受けて、次のように決意