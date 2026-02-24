広島の斉藤優汰投手が２４日、沖縄キャンプでブルペン入りし、６６球を投じた。２３日のオープン戦・ヤクルト戦（浦添）では１／３回で打者５人に４四球で３失点と崩れた。新井監督から「ストライクが入らないと勝負にならない」と厳しい言葉を向けられていた。前日の登板は、それまでのアピールを帳消しにする乱調だった。対外試合３戦３イニングで被安打１の無失点と好投を続けていた。「腕が出てこずに、手で操作してしまっ