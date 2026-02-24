24日未明に住宅2棟が全焼し、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前3時20分ごろ、福島・会津若松市の村岡広光さん（80代）の住宅で「火柱が上がって、火が回っている」などと近くの住民から通報がありました。火は約3時間後に消し止められましたが、村岡さんの住宅1棟と隣接する住宅1棟が全焼し、村岡さんの住宅の焼け跡から1人の遺体が見つかりました。村岡さんは一人暮らしで、連絡が取れなくなっていることから、警察が遺