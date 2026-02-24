ウクライナの首都キーウ郊外から、現地の様子をお伝えします。キーウ郊外の住宅地です。実際にロシア軍とウクライナ軍がにらみ合っている前線からは400キロほど離れていますが、こうした市民が暮らす普通の場所にもロシア軍のミサイル攻撃はやってきます。まさにこの現場に、おとといミサイルが落ちました。2日がたった今も、かなり強い焦げた臭いが辺り一面に漂っています。コンクリートとレンガの頑丈な造りであるはずの家屋が粉