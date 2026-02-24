3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表が優勝した場合、国内の経済効果が約931億6783万円に上るとの試算を24日、関西大の宮本勝浩名誉教授が発表した。優勝した2023年の大会前の試算は約596億4847万円だった。試算の数字が上がった理由の一つに、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平、山本由伸の名前を挙げ「日本の多くの一流選手が出場することで、ファンの関心が非常に高まっている」との分析を述べた。