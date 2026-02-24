少女時代チェ・スヨン（36）が24日、都内で開催された、サバイバルオーディション番組第4弾「PRODUCE 101 JAPAN新世界」記者発表会に出席した。同番組は、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％“国民プロデューサー”である視聴者の投票でデビューメンバーを決める。過去にJO1、INI、ME:Iを輩出ている。今回のテーマは「GLOBAL」。国籍、出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う初のオー