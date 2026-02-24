グーグル（Google）は、Google製品を対象とした新しい正規保証サービス「Pixel Care+」を開始した。 「Pixel Care+」は、Made by Google製品を対象にした正規保証サービス。前面および背面の画面修理や最大容量が80％未満に低下したバッテリーの交換を無償提供するほか、落下や水没といった過失による損傷、機械的な故障に対して回数無制限で補償申請できる仕組みなどが用意されている。