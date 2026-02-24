楽天グループは、動画配信サービス「Rakuten TV」の定額見放題プラン「Rakuten パ・リーグ Special」（月額702円／年額5602円）で、各地方局で地上波放送されている球団応援番組の配信を順次開始する。 楽天モバイルの「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強U-NEXT」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」契約者は、追加料金なしで「Rakuten パ・リーグ Special」を楽しめる。 また、3