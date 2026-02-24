ソフトバンクは、電話番号だけで写真・動画などをやり取りできるメッセージングサービス「RCS」について、Android版の開始日が3月18日に決まったと発表した。RCSに対応している「Google メッセージ」アプリのユーザー同士であれば、無料で利用できる。iPhone版の開始日は「今春」のまま。 3月18日からRCSを利用できるユーザーは、「ソフトバンク」「ワイモバイル」「LINEMO（