石川県内4つの国公立大学で、25日から前期日程の2次試験が行われるのを前に、金沢大学では受験生たちが本番に向け、会場の下見に訪れました。石川県内で25日、前期日程の2次試験が行われるのは、金沢大学、石川県立大学、石川県立看護大学、公立小松大学です。金沢大学の角間キャンパスでは、24日午後、試験会場に案内用の掲示板が取り付けられ、受験生が試験教室などを受験番号と照らし合わせながら確認していました。◇受験生は