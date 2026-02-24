中日の本拠地、バンテリンドームナゴヤのホームランウイングなどの改修工事が終了し、２４日、報道陣にお披露目された。ホームランウイングとして外野テラス席を設置。中堅（１２０メートル）、両翼（１００メートル）は変わらないものの、右中間、左中間が１１６メートルから１１０メートルに変更。フェンスの高さも４・８メートルから３・６メートルと低くなった。また、従来のフェンスに沿って右翼ポールから左翼ポールま