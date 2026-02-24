今週がラストウィークとなる国枝栄厩舎のサトノエピック（牡５歳、父キタサンブラック）は、登録があった中山記念・Ｇ２に向かわず、仁川Ｓ（２月２８日、阪神・ダート２０００メートル）へ。すみれＳ５着のアッカン（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父ホークビル）は、青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京・芝２４００メートル）を目指す。フリージア賞２着のジャスティンシカゴ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父スワーヴリチャード