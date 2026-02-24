広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝が２４日、沖縄キャンプでシート打撃に登板し、打者のべ６人から３三振を奪った。対外試合初登板となった２１日のＤｅＮＡ戦（宜野湾）でオープン戦開幕投手を務めながら、２回３安打３四死球で３失点と結果を残せず。「前回の反省を生かして、コーチ陣の方から指導を受けた中で、それを出せたのは良かったかなと思います」と、きっちり修正して首脳陣にアピールした。ファビアン、モ