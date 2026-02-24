大相撲春場所の新番付が発表された（＝エディオンアリーナ大阪、3月8日初日）。【写真】金星をあげ、目の前に出された懸賞金の厚さに驚きを隠せない熱海富士新小結に昇進したのは、先場所優勝決定戦で大関・安青錦（安治川部屋）に敗れたものの、12勝3敗で敢闘賞を受賞した、静岡県熱海市出身の熱海富士（伊勢ヶ濱部屋）だ。静岡県出身では1930年の天竜以来、実に96年ぶりの新三役の誕生となる。サッカー王国・静岡から三役誕