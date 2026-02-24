女優の上白石萌音が２４日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた２０２７年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見に出席した。松坂桃李演じる主人公・小栗忠順（ただまさ）の妻・みちを演じる。大河ドラマ４作目となる上白石は「大河ドラマで奥さんをできる日が来るなんて、本当にうれしい」と感慨無量。「とても緊張していたんですが、今日伺ってみると皆様がとても温かくて、控室からずっと楽しくて。早く撮影が始まらないか