お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望（50）が23日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。若手時代に「こいつ何言うてんねんやろ？」と思った大ベテラン芸人に実名告白した。この日のテーマは「フットボールアワー岩尾の毒出しノート」。「審査員の仕事を時々やらせてもらっているが“こいつズレてるな”とか思われてるんやろな」ともらした。ytv漫才新人賞など、関西の賞レース