大津市の保護司・新庄博志さん（当時６０歳）が２０２４年に自宅で殺害された事件で、殺人罪などに問われた無職飯塚紘平被告（３６）の裁判員裁判の第４回公判が２４日、大津地裁であり、検察側は論告で無期懲役を求刑した。判決は３月２日。起訴状では、飯塚被告は保護観察中の２４年５月２４日、担当だった新庄さん方で面接中、ナイフとおので新庄さんの胸や首などを複数回突き刺したり、切りつけたりして殺害するなどしたと