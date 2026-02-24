美浦・清水英克厩舎の主な次走予定は以下の通り。アメリカＪＣＣで６着のディマイザキッド（牡５歳、父ディーマジェスティ）は、菅原明良騎手との新コンビで金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京・芝２０００メートル）へ向かい、重賞初制覇を目指す。サウジアラビアＲＣで２着に好走したガリレア（牡３歳、父モズアスコット）は前２走のデイリー杯２歳Ｓ、共同通信杯が７着。引き続き石橋脩騎手でスプリングＳ・Ｇ２（３月１５日