お笑いコンビ、アルコ＆ピースが24日、都内で、「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア2026』コラボ商品プレス向け発表会」に登壇した。平子祐希（47）は福島県いわき市出身、酒井健太（42）は母方の故郷であることから気仙沼に縁を持つ。仕事で東北のロケを行うことも「しょっちゅう」だといい、平子は「東北関連はサンドイッチマンのセカンドオファーかなと思うんですけど」と冗談を挟みつつも、「普通のスー