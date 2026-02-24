【モデルプレス＝2026/02/24】歌手の浜崎あゆみが2月23日、自身のInstagramを更新。攻めた衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】47歳歌姫「服どうなってるの？」美ボディ際立つ大胆衣装姿◆浜崎あゆみ、大胆レザー衣装ショット公開浜崎は「Sneak peek from yesterday 昨日おまさが撮ってくれたシモ子劇場のオフショット第1弾」とつづり、写真家で映像ディレクターの下村一喜氏が手がける撮影現場でのオフショットを複数枚投