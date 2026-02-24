【モデルプレス＝2026/02/24】歌舞伎俳優の市川染五郎、女優の當真あみが24日、都内で開催された舞台『ハムレット』（2026年5月 東京・日生劇場、6月 大阪・SkyシアターMBS、愛知・名古屋文理大学文化フォーラム＜稲沢市民会館＞にて上演）製作発表記者会見に登壇。市川が親子3代でハムレット役を演じる心境や、舞台への意気込みや語った。【写真】市川染五郎が“透明感”絶賛の美人女優◆市川染五郎、親子3代でハムレット役に喜び