【モデルプレス＝2026/02/24】タレントの重盛さと美が2月23日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスを着こなしたへそ出しコーディネートを公開した。【写真】37歳美人タレント「理想のスタイル」体重2.4キロ増えた頃のへそ出しコーデ◆重盛さと美、美ボディ輝くショート丈トップス姿披露重盛は「食べたい物食べまくって幸せだった1月」「1ヶ月で2.4kg増えました」と明かし、カフェの店内で撮影した写真を複数枚投稿。ショー