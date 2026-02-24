俳優ハ・ジョンウが、外見が激変した姿を公開し、近況を伝えた。2月24日、ハ・ジョンウは自身のSNSに「ロス、そしてアンゼルス」という短い文章とともに、2枚の写真を公開した。【写真】ハ・ジョンウの11歳下恋人とは公開された写真のなかでハ・ジョンウは、アメリカのロサンゼルス・メモリアル・コロシアムを背景に、カメラを見つめている。最も目を引いたのは、彼のスキンヘッドへの変身だ。普段から短い長さの髪を好んでいたが