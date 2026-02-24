資料マスク 香川県教育委員会は24日、県内の幼稚園1施設と小学校12校、中学校1校、高校2校、支援学校1校が新たにインフルエンザで学級・学年閉鎖すると発表しました。 地域別では丸亀市が5施設、高松市が4校、三豊市・三木町が2校、坂出市・琴平町・多度津町・東かがわ市が1校です。