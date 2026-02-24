マスク資料 岡山市は24日、市内の小学校・中学校・高校の計21校で合わせて314人がインフルエンザとみられる症状で欠席したと発表しました。 4施設が学年閉鎖（小学校2、中学校2）、17施設が（小学校10、中学校6、高校1）学級閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています