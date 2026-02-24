今日24日は暖かな空気が流れ込んだ、西日本から東日本を中心に気温が上がったところが多くなりました。午後3時までの時点で、名古屋市や大阪市では20℃前後まで気温が上がり、上着要らずの暖かさになりました。この先も全国的に気温は平年より高く、季節を先取りしたような暖かさの日もありそうです。今日24日は上着要らずの暖かさのところも今日13日の午後3時までの時点で、大阪市の最高気温は20.1℃と、今月2回目の20℃以上とな