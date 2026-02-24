山形県東根市で24日、就職面談会が開かれました。会場には農業に特化した面談ブースが設置され、市内の果樹農家らが就職希望者に直接、説明しました。ハローワーク村山などが主催した就職面談会には、東根市内に本社や勤務場所がある企業およそ60社が参加しました。今回初めて、会場の一角に設置されたのが〝農業〟に特化した面談ブース、その名も「アグリ横丁」です。農家「今はイチゴとサク