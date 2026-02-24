春節（旧正月）連休明け２４日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比３５．３４ポイント（０．８７％）高の４１１７．４１ポイントと反発した。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。全国人民代表大会（全人代、国会に相当）の開幕（来週３月５日）が視野に入る中、追加の景気刺激策が打ち出されるとの思惑も広がっている。本土連休中に国際資源相場が上昇したことも、関連銘柄にとっての追い風