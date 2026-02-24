ファッションアイウエアブランド「RIM BY JINS」に、TWICEの日本人メンバーMINA・SANA・MOMOによるユニットMISAMOがブランドアンバサダーとして就任しました。2026年2月24日(火)よりプロモーション第1弾がスタートし、コンセプトフィルムも公開中です。さらに2月27日(金)からは限定キャンペーンも実施され、MISAMOの魅力とともにアイウエアの新しい楽しみ方が広がります♡ MISAMOがアンバサダ