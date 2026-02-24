オリエンタルランドは24日、全国各地の祭りでパレードを行う「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」を2026年度も実施すると発表した。パレードの実施に合わせて、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」も展示する。【写真】モフモフ〜 パレードに合わせて展示されるダッフィーバスパレードは4月4日の愛媛県松山市を皮切りに、ディズニーの仲間たちが「ジャンボリミ