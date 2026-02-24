公正取引委員会＝東京都港区部品製造を委託する業者43社に金型などを無償で保管させたとして、公正取引委員会は24日、自動車のエンジン冷却などに使われる熱交換器の製造販売大手「ティラド」（東京）の下請法（現・中小受託取引適正化法）違反を認定し、再発防止を求めて勧告した。ティラドは東証プライム上場。大手自動車メーカーなどに納入している。既に違反を認定された期間の保管費用に相当する計約8069万円を業者側に支