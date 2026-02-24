中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の旧暦年越し番組「春節聯歓晩会（春節の夕べ、略称「春晩」）」で人型ロボットが披露した高度なパフォーマンスが話題を呼び、産業の将来性に注目が集まっています。同番組では武術やアクロバットをこなす姿が放映され、関連の検索も急増しました。スマートフォンや新エネルギー車に続く「次世代スーパー端末」としての期待が高まっています。上海人工知能研究院の首席科学者