岡本和真がOP戦で衝撃131m弾、同僚と笑顔でハイタッチ日本が誇る長距離砲の“初本塁打”にベンチも歓喜に包まれた。今季からブルージェイズに加入した岡本和真内野手は23日（日本時間24日）、メッツとのオープン戦に「6番・三塁」で出場。第1打席でバックスクリーンに飛び込む豪快弾を放った。ベンチに戻ってきた岡本を真っ先に迎えたのは、日本でもお馴染みの“人物”。「でかい友達ができたね」「あー素敵」とファンが喜んでい