福岡管区気象台は24日午後4時4分、福岡県福岡、筑後地方に雷注意報を発表した。福岡、北九州地方の強風と波浪注意報は継続。福岡、北九州地方では強風や高波に、福岡、筑後地方では急な強い雨や落雷にぞれぞれ注意を呼びかけた。