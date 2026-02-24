坂本一彩が所属するウェステルローは現地２月22日、ベルギーリーグ第26節でシャルルロワと対戦し、２−１の逆転勝利を飾った。この試合では坂本一彩が劇的な決勝ゴールを挙げる。１−１で迎えた90＋２分、敵陣ペナルティエリア内で左からのグラウンダーの折り返しに反応。右足のダイレクトシュートを流し込んでみせた。昨年10月以来のゴールを決めた坂本をベルギーメディア『HLN』は以下のように称賛する。 「サカモト