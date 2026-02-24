25日、薩摩地方は朝は雨や雷雨で強く降る恐れがあり、昼前から曇りになりそうです。大隅地方も朝から昼前にかけて雨で雷を伴い強まる所があり、昼過ぎに曇りとなる見込みです。種子屋久では朝は活発な雨雲や雷雲がかかりそうですが、午後には抜ける予想です。奄美地方は各地で雲に覆われ、昼頃を中心に雨や雷雨がありそうです。25日は広い範囲でしっかりと雨。26日（木）は場所によって雨。27日（金）にかけては、再び県内広い