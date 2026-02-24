先週（2月16日週）の動き：NY金は米最高裁トランプ関税違憲判決で週末に急伸、国内金価格は円安が押し上げ 先週（2月16日週）のニューヨーク金先物価格（NY金）は、週足ベースで続伸した。中東地域をめぐる地政学リスクの高まりを受け買い優勢となった。一方で、一連の米国経済指標の堅調さからFRB（米連邦準備制度理事会）による年前半の利下げ観測が後退し、主要通貨に対する米ドル高が売り手掛かりとされた