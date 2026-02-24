事故に遭った遊漁船を調べる運輸安全委員会の船舶事故調査官＝24日午前、三重県鳥羽市三重県鳥羽市沖で貨物船と遊漁船が衝突し釣り客2人が亡くなった事故で、運輸安全委員会の船舶事故調査官は24日、引き揚げられた遊漁船の船首をドローンや3Dスキャナーを使って撮影するなどし、現地での船体調査を終えた。捜査関係者によると、貨物船は衝突まで速度を落とさずに航行したとみられることも判明。運輸安全委や鳥羽海上保安部は関